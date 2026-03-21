日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送され、今井らいぱちが優勝を飾った。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした大会を制した今井はファイナルステージ圧勝で優勝が決まると「ありがとうございます！マジか〜、マジか〜」と絶叫。「やった〜！ありがとっす」と頭を下げると「本当にありがとうございます。ピン芸人、ここにあり！