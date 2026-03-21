人生で最も特別な一日を、足元から美しく彩る―。クリスチャンルブタンから2026年ブライダルカプセルコレクションが登場しました。ブランドの象徴であるレッドソールと、繊細でロマンティックなデザインが融合したラインナップは、花嫁の魅力を最大限に引き出してくれる存在♡一歩ごとにエレガンスを纏う、特別なシューズに注目です。 主役級の華やぎを叶える一足 コレクションを象徴するのが、繊細な美