3月21日、静岡県浜松市でパリオリンピック柔道のメダリスト橋本壮市さんが主催する小学生の柔道大会が開かれました。 【写真を見る】「この大会で世界を目指す思いになってくれれば」パラ五輪の柔道メダリスト橋本壮市さん主催の小学生の柔道大会＝静岡・浜松市 「柔道ワールドチャレンジ富士山カップ2026」は浜松市出身で、パリオリンピック柔道で個人73キロ級で銅メダル、混合団体で銀メダルを獲得した橋本壮市さんが主