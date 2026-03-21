大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のハ・ジョンウが19年ぶりにドラマ復帰した韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』が、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信中。（毎週土曜・日曜 後11：00〜）【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナー