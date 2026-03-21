２１日午後８時４２分ころ、熊本県で最大震度４を観測する地震がありました。鹿児島県でも最大震度２の揺れを観測しました。 震源地は、熊本県天草・芦北地方で、震源の深さは約１０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは３．３と推定されます。 津波の発生はありませんでした。各地の最大震度 鹿児島・熊本 鹿児島県内の最大震度は次のとおりです。 震度２ 長島町 震度１ 出水市 薩摩川内市 薩摩川内市 伊佐市