午後8時12分ごろ鹿児島県で最大震度２を観測する地震がありました。 震源は奄美大島北東沖で、震源の深さは30キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。 この地震による津波の心配はありません。 各地の震度は、 震度２が、鹿児島十島村、南種子町、奄美市 震度１が、中種子町、瀬戸内町、喜界町、鹿屋市、屋久島町 となっています。 ・ ・ ・