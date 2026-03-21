オリンピックの金メダリスト阿部詩選手による柔道教室が21日、大分県国東市で開かれました。 国東市ではプロスポーツ選手を呼んで直接指導してもらう取り組みを2023年度から行っています。 今回は2021年の東京オリンピックで金メダルに輝いた柔道の阿部詩選手を招き、市内の小学生から高校生までおよそ70人が参加して柔道教室が行われました。 阿部選手は技のかけ方などを子供たち1人1人に丁寧に指導していました。 ◆参