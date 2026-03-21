大分県佐伯市の図書館の命名権を市内の造船所が延長することになり、21日締結式が行われました。 佐伯図書館は市内の三浦造船所が命名権を取得していて2020年度から愛称を三浦造船佐伯図書館としています。21日は命名権を3年間延長する締結式が行われました。 また、三浦造船所は2025年5月に図書館に1000万円の寄付を行っていて今回、それにより館内の学習室の机やいすなどが新しくなったということです。