染色体の異常で心臓などに重い疾患を伴う先天性の病気「18トリソミー」を抱える岡原芽衣さんの個展が大分市で開催されています。 この個展は「18トリソミー」を抱え1歳まで生きられないと言われた、大分市の岡原芽衣さんが18歳となり、3月に支援学校の高等部を卒業したことを記念して開かれました。 岡原さんは2021年から絵画などの創作活動をはじめました。 言葉を話せず自力で体を動かすことがうまく出来ませんが