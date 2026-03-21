結婚し一緒に暮らし始めてから、夫との価値観の違いを感じるようになった妻。それは家事の仕方などではなく…「女性特有の痛み」への無理解。寄り添ってくれない夫に妻はどう対応するのでしょうか…？＞＞【まんが】女性は痛みに強いと決めつける夫