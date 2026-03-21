【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日の米ＦＯＸニュースのインタビューで、事実上封鎖されているホルムズ海峡の安全確保への日本の関与に改めて期待を示した。前日の日米首脳会談で自衛隊派遣などの確約があったかを問われ、「憲法上の制約はあるが、我々が必要とするなら、日本は支援してくれるだろう」と述べた。「日本はＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）よりも優れた同盟国だ」とも語った。トランプ氏は自身