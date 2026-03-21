口の中が激痛!! 隣席の女性達に良い所を見せたくて激辛度MAXのカレーを注文した結果▶▶この作品を最初から読むサラリーマンの昼メシは、家族の知らない世界。限られたお小遣いと限られた時間の中で旨いメシを求め、妥協なきこだわりを貫く！ その男こそ、『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「とーちゃん」こと野原ひろし。「昼メシのプロ」を自称するひろしが足を運ぶのは、昔ながらのそば屋、激辛カレー店、回転ずし