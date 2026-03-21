「世界睡眠の日」を控え、浙江省人民病院ではブレイン・マシン・インターフェース徐波深睡眠調節システムを備えた「睡眠ルーム」が19日、お披露目された。中国新聞網が伝えた。同院にはテクノロジーによる睡眠サポートを体験しようとする人が集まった。（提供/人民網日本語版・編集/YF）