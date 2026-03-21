音楽ユニット「FUNKYMONKEYBΛBY’S」のファンキー加藤（47）が21日、自身のXを更新。大阪・道頓堀で外国人観光客に突っ込まれたことを明かした。大阪・道頓堀の江崎グリコ「グリコランナー」の看板を背にポーズした写真を投稿した加藤。「外国人観光客に“No！アシ、ギャク！w”とツッコまれました」とダメ出しを受けたことを報告した。現在、デビュー20周年全国ツアー「FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR