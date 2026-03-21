ピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、都内で行われ、今井らいぱちが優勝を果たし、賞金５００万円を手にした。今井は番組終了後、記者会見を行った。今井はファーストステージで、高校生に講演を行うスペシャルアドバイザーのネタを披露。続くファイナルステージでは、ラップを歌いながら絵描き歌を完成させるネタを披露した。今年の大会は準決勝から決勝までの期間が１か月を超えた。今井は