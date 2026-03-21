記事ポイント物流業は1,072社で全体の3.9％。複合一貫運送・運送代理業は504社で47.0％。上海市は383社、広東省は151社です。2025年4月時点の法人登記情報を基にした「第2回中国における日系物流業の市場動向」が公開されました。調査対象は、中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業とグループ企業27,148社のうち、物流業に分類される1,072社です。中国の物流市場が広がるなかで、日系企業の拠点配置や事業の重心がどう変