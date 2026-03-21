記事ポイント3月13日に発売です。1箱2,180円で展開します。アップル・カモミールなどの香りを楽しめます。アスクルは2026年3月13日、無糖・無果汁の「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」を発売します。接客の場でそのまま出しやすい一本として使えるのが魅力です。甘さを控えたい気分の日にも取り入れやすく、来店時の一杯にちょうどいい選択肢になっています。 アスクル「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」