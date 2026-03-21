記事ポイント3月13日にフェロー決定を発表。35名の応募者から2名を選定。対象領域は「非平衡科学の展開」。稲盛財団は3月13日、稲盛科学研究機構フェローの決定を発表しました。今回は「非平衡科学の展開」を対象領域に掲げ、川口喬吾氏と沙川貴大氏の2名が選ばれています。生命や物質のふるまいを新しい視点で探る研究がそろい、基礎科学の面白さを身近に感じられる話題です。 稲盛財団「稲盛科学研究機構フェロー」 発