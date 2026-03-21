記事ポイント3月13日に予約受付を開始。2026年3月27日に配信開始。DMMブックスとKindleで2,200円の特別版。宮嶋くるみさんの電子写真集『デジタル原色美女図鑑宮嶋くるみおうちデート』は、2026年3月27日に配信開始です。3月13日から主要電子書店で予約受付が始まりました。暮らしの動線に沿って撮影した“おうちデート”の世界を通して、今の魅力を近い距離で楽しめる一冊です。 文藝春秋「デジタル原色美女図鑑宮嶋く