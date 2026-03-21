タレントの重盛さと美（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンを報告した。重盛は「黒髪復活」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。これにファンからは可愛いと絶賛の嵐。「いやいやいや透明感エグすぎる！！！！」「インスタ開いた瞬間にこれは天使すぎる」「JKにしか見えない」「清楚感すんごい！！」などの声が寄せられた。