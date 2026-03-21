元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。イラッとする飲食店の特徴についてつづった。ガーシー氏は「最近よく飲食店で見かけるQRコードを読み取ってのオーダーあれみんなはどー？」と投げかける。「オレはほんまめんどいアイスコーヒーってゆうだけで終わることをQRコード開いて、アイスコーヒー探して、オーダーしてって、めんどく