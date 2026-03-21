プレミアリーグ第31節でトッテナムはノッティンガム・フォレストとの対戦を控えている。両者は今シーズン、残留争いに巻き込まれており、現在の順位はトッテナムが16位、フォレストが17位。両者の勝ち点差は1となっている。さらに降格圏となるウェストハムとはトッテナムが1ポイント差、フォレストは勝ち点差なしとなっていて、今節の結果次第で順位が入れ替わる状況だ。プレミアリーグも残り8試合となるなか、アーセナルOBである