23日に予定されているアーセナル対マンチェスター・シティのカラバオ杯決勝戦。近年、リーグ等でタイトルを争っているチーム同士の対戦で、今季のリーグ前半戦は1-1のドローに終わっている。すでにCLでは敗退となったが、シティの先発11人はどのような構成となるのだろうか。特にDFとMFの2つのポジションでプレイできるニコ・オライリーの起用法には注目が集まっている。オライリーはシティのユース出身の21歳で、アカデミーではMF