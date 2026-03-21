【3月21日2025-26大同生命SVリーグ男子第18節ヴォレアス北海道×広島サンダーズ】前日(20日)に続き、函館サーモン・まるなまアリーナで広島サンダーズと対戦。第1セット、スタメンに抜擢された中道優斗選手のサーブから得点を重ねるなど中盤リードを奪いますが、終盤に立て続けに失点し、23-25でこのセットを落とします。悪い流れを止められず、この試合11本のブロックを許すなど