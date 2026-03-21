【3月21日2025-26大同生命SVリーグ男子第18節ヴォレアス北海道×広島サンダーズ】前日(20日)に続き、函館サーモン・まるなまアリーナで広島サンダーズと対戦。第1セット、スタメンに抜擢された中道優斗選手のサーブから得点を重ねるなど中盤リードを奪いますが、終盤に立て続けに失点し、23-25でこのセットを落とします。悪い流れを止められず、この試合11本のブロックを許すなど
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. たくろう 遅刻し漫才中に謝罪
- 2. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 3. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 4. 電柱に衝突 運転手と同乗者死亡
- 5. 新名神事故「申し訳ないでは…」
- 6. 6人死亡事故「まさかこの人が」
- 7. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
- 8. はらぺこツインズ 姉の体に異変
- 9. 女性装い男性と性行為 男を逮捕
- 10. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 1. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 2. 電柱に衝突 運転手と同乗者死亡
- 3. 新名神事故「申し訳ないでは…」
- 4. 6人死亡事故「まさかこの人が」
- 5. 女性装い男性と性行為 男を逮捕
- 6. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 7. 6人死亡 女は「20年以上無事故」
- 8. 横浜に超大型テーマパーク誕生か
- 9. 6人死亡事故 女の会社へ家宅捜索
- 10. 避難小屋で消火器の盗難相次ぐ
- 1. 効果につながりにくいNG節電術
- 2. 日本維新「消滅するリスクある」
- 3. 高市首相の「認識」米側が理解
- 4. 高市氏は主演女優賞だった 絶賛
- 5. 子ザル話題「開園ダッシュ」注意
- 6. 沖縄知事 事故受け出馬表明延期
- 7. 百田氏の「自己責任論」に絶句
- 8. 高市氏のドナルド発言 批判の嵐
- 9. 新幹線のトイレで強烈異臭…激怒
- 10. 原油価格が上昇 値上がるものは?
- 1. イラン 日本船の通過認める用意
- 2. 核施設に攻撃? 米の地下貫通弾か
- 3. イラン産原油への制裁緩和発表
- 4. ドバイで発見の美女 計10回手術
- 5. 「ご飯半分だけ」韓国女性に波紋
- 6. マスク氏 数十億ドルの賠償危機
- 7. 「日本窮地脱するの不可能」指摘
- 8. 日本へ留学 興味持ったきっかけ
- 9. 米俳優チャック・ノリスさん死去
- 10. イランのウラン濃縮施設が被害か
- 1. 平均年収が低いワーストの500社
- 2. 新NISAで後悔 多い判断ミス解説
- 3. 資産6000万円「ロクなことない」
- 4. SBG AI向けデータセンター建設へ
- 5. 推し信じた女性 20万円失い後悔
- 6. イラン 日本関連船舶の通過確認
- 7. 過半数がNISA貧乏? 数字の罠指摘
- 8. 相続税対策 孫への贈与が最強?
- 9. コーヒー 最後に飲んでいい時間
- 10. 中国発展フォーラム 日本は欠席?
- 11. 改悪と同時に…爆益企画登場
- 12. 家事代行業者の倒産 急増のワケ
- 13. 放置すると動脈硬化になりかねない…女性医師が｢60代こそ週4で自慰行為すべし｣と大まじめに説くワケ
- 14. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
- 15. キザスに「PPF maniacs」開店
- 16. 「高速道路直結型ステーションハブ推進協議会」本格活動開始のお知らせ
- 17. ワークマン棚スッカラカンで苦情
- 18. ONEW（オンユ）の表紙ビジュアルを解禁！ 20周年を迎える『韓流ぴあ』5月号が3月21日発売
- 19. お清めを現代の暮らしへー「やまとの結び」公式ECサイトオープン。お清め石けん・お清めスプレー同時新発売。さらに、未来につなぎたい日本製品を厳選し販売へ。
- 20. 約38年前 高級セダンに興奮した
- 1. Windowsの「信頼回復」を予告
- 2. ChatGPTの実用的な使い方10選
- 3. IT企業の急成長は「ブラック営業職」のおかげ？アイドル初の「取締役会長」が現場に乗り込んだ結果…
- 4. iPhone Xs、iPhone Xs Max発表
- 5. 謎のランサムウェア集団「Trickbot」首謀者を特定か。ドイツ警察が発表
- 6. 【トレビアン】ニコニコ動画は自作自演まみれ!? 女性作者が顔真っ赤涙目インタビュー!!
- 7. 体内から生えてくる針金に悩まされる女性
- 8. 『クロスデイズ』というゲームの内容が酷い！ 主人公が女装し……
- 9. アニメカラーに原点回帰！1/12スケールのガンダムディスプレーモデル
- 10. エヴァ声優も来る秋葉夏イベント
- 11. 【アフリカ発！Breaking News】手術は森の中。性器を半分切除も。いまだ残る風習『割礼』により少年144名が死亡。（南ア）
- 12. Appleの新しいタブレット「iPad Air 2」がiFixitによって分解！内蔵メモリーはiOS搭載機器初の2GBにーーバッテリー容量はiPad Airよりも小さく
- 13. コンテンツ配信マーケット「Google Playストア」にて誰でも映画1本無料レンタルクーポンを配布中！2015年に人気のあった34作品がラインアップ
- 14. Google 無料高速Wi-Fiをスタート
- 15. 1万円台から入手が可能！ Windows 10 タブレット4機種が発売【今週のまとめ】
- 16. 初代の志を受け継ぐホンダ「NSX」試乗＆開発者インタビュー
- 17. iPhone「写真」アプリのスライドショーや人物ごとのアルバム作成機能が便利：iPhone Tips
- 18. 【ソニープロフェッショナルムービーアワード】 審査員インタビュー〜カツヲ氏 「その人の得意分野の表現の拡張版を見てみたい」
- 19. フリスビーのように投げて離陸。固定翼型ドローン「Parrot Disco」を体験してきた！
- 20. 正式発表された5世代目スバル「インプレッサ」の仕様と価格に迫る！
- 1. 重大な非行判明…騎手騎乗停止に
- 2. 芝公園にデコピン? 会えた可能性
- 3. りくりゅう反響 結婚発表みたい
- 4. 巨人「ガラスの」新人に懸念あり
- 5. ズタボロの朗希に「密約」存在か
- 6. なでしこJ 3度目のアジア制覇
- 7. 【Ｆ１】アストンマーティンのオーナーが異例の声明を発表「事実関係を明確にする」
- 8. 情報漏洩か 井端監督は不信募る?
- 9. 報道でも「大谷ルール」を適用か
- 10. 缶チューハイ「飲むほどヤバい」
- 1. たくろう 遅刻し漫才中に謝罪
- 2. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
- 3. はらぺこツインズ 姉の体に異変
- 4. Snow Manの国民的人気に逆風吹く
- 5. 前田敦子「もう1回結婚したい」
- 6. 田中みな実 実は関東大会に出場
- 7. 松山ケンイチ無双 評価爆上がり
- 8. ラウール 意味深メッセージ投稿
- 9. 田中みな実 毎日飲んでいる薬
- 10. 『新テニスの王子様』南次郎の妹・越前花凛が登場！最終回まで残り「あと5回」
- 1. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 2. 40歳過ぎを「おばさん」失礼?
- 3. 「推しのレジ」10万件いいね
- 4. AVデビュー「大学中に広まり…」
- 5. 体操のお姉さん 卒業決めたワケ
- 6. 勝手にお客さま誘導 見違える客
- 7. 300円には見えない...！ハニーズのアクセサリー、上品でかなりおしゃれ。
- 8. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
- 9. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
- 10. 村重「胸大きくて劣等感」あった
- 11. 大丈夫? 番組の制作姿勢を疑問視
- 12. レトロテニススタイルを現代風にアップデートした【アディダス】の名作スニーカー・グランドコートがAmazonで販売中！
- 13. CAROME.、ブランド初のラメライナー「PEARL PINK」が数量限定で登場
- 14. 「ママが嫌いなんでしょ？ さよなら…」4歳の娘に我慢の限界だった夜
- 15. 大人の知らない「ネットの闇」
- 16. 「ベージュ似合わない」40・50代へ！【ZARA】「淡ブラウン系パンツ」ならイケるかも！
- 17. 【デニーズ】おこさまメニュー649円→50円になるのお得すぎ！3連休最終日の3月22日は外食にうれしいクーポン登場するよ。
- 18. プロ級の美容家電 女優が伝授
- 19. 突然亡くなってしまった92歳の常連さん。お通夜で聞いたご家族の話に涙が止まらない
- 20. 「なんだ、動けてるじゃん？」帰宅するなり夫に言われモヤモヤ…そんなこと言う人だったの!?