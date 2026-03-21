ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村12」は21日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日11Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦9R、エース11号機を操る村岡賢（41＝広島）がビシッと逃げて、2月1日の芦屋以来となる自身11回目の優出を決めた。「レースは少しだけ緊張しました。スリット後に伸び返しているし、Sランクのエンジンだなと実感できていますね」周りも舌を巻く仕上がりで、