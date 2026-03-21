【男子２００メートル平泳ぎ決勝】首位を競り合い、好タイムで終えた深沢＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権第３日は２１日、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）などの代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われた。県勢は男子２００メートル平泳ぎの慶応高出身、深沢大和（東急）が２分８秒７２で、同２００メートル個人メドレーの日大高出身、小方颯（イトマン東京）は１分５７秒９５でそれぞれ３位