毎日のクレンジングを、もっと心地よく、もっと特別な時間に♡人気エイジングケアブランドDUOから、宇治抹茶を使用した数量限定のクレンジングバームが登場します。肌をやさしく包み込みながら、透明感あふれる素肌へ導く新作は、これからの季節にぴったり。抹茶の香りに癒されながら、自分をいたわるひとときを楽しんでみませんか♪ 宇治抹茶の力でくすみケア 「デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶」は、宇