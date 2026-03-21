ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場一帯で「ＢＴＳＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ−ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。４年ぶりに７人そろった「完全体」でステージに立ち、ブランクを感じさせない圧倒的パフォーマンスを披露した。今公演はＮｅｔｆｌｉｘで全世界単独リアルタイム生中継が行われ、現地のみならず各国にいるＡＲＭＹ（アーミー：ファン呼称）も復帰ステージを見守った。白と黒を基調とし