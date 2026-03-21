◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節埼玉31―7BR東京（2026年3月21日埼玉・熊谷ラグビー場）1敗で2位の埼玉は、5位のBR東京を31―7（前半12―0）で下して11勝目を挙げた。前節を終えて首位だった神戸が前日の横浜戦に敗れて2敗目を喫したため、唯一11勝に星を伸ばした埼玉が再び単独首位に浮上した。埼玉は前半15分、敵陣ゴール前スクラムのチャンスから展開し、CTBディラン・ライリー（28）のロングパスを受けたW