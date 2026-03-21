元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）が21日、自身のXを更新。妻でタレントの小池美由（32）が妊娠したことを改めて報告した。【写真】「男として、旦那として、そして父として」笑顔で2ショットに収まる宮城大樹＆宮城大樹夫妻小池は2月に自身のインスタグラムで妊娠を報告した。宮城は「先日、妻が発表しましたが改めまして」と書き出し「相棒