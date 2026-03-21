歌舞伎俳優の市川團十郎が４月１日から施行で、自転車に反則金制度（青切符）が導入される新ルールについて私見を示した。自身のＸに２１日、「気になる、、４月から自転車ルール追加」の書き出しで新規投稿。自転車の罰金を紹介するイラストを添えて、「道路も今のままでは自転車との距離をとるの難しい所が多いから自転車専用道路とかないと難しいなぁと」と指摘。「私は自転車は基本やめようかなと思ってます」と締めくく