2026年3月19日、シンガポール華字メディア・聯合早報は、中国の一線都市（北京・上海・広州・深セン）で中古住宅の取引量が大幅に回復していると報じた。記事は、直近2週間で一線都市の中古住宅市場が「小陽春（一時的な活況）」を迎えたと紹介。上海市不動産取引センターのデータとして、市内の週間成約件数が7233件に達して21年以降の最高水準を記録したほか、北京でも不動産取引プラットフォーム「鏈家」の成約件数が2836件と、