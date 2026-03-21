ピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、都内で行われ、今井らいぱち（３８）が優勝を果たした。今大会は過去最多の６１７１人がエントリー。１１回目の出場となった今井は、今回初めて決勝の舞台に進み、悲願の栄冠を手にした。今井は大会終了後に行われた記者会見に出席。さっそく祝福のＬＩＮＥが３００件ほど届いたというが「まったくＬＩＮＥを返せてなくて…。奥さんのＬＩＮＥだけ開いて