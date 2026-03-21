歌舞伎役者の市川團十郎（４８）が２１日、自身の「Ｘ」を更新。自転車による交通違反の厳罰化について語った。４月１日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反が厳罰化。自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用される。團十郎は「気になる、、４月から自転車ルール追加」と、違反例が挙げられたイラストを投稿。「車も自転車を追い抜く際に十分な距離を設けずに一