ブレイキンで世界トップの選手が集うワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、東京・港区のニューピアホールで開催され、団体戦で競う注目の「クルーバトル」は、世界トップブレイカーで結成された「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」が２０２３年以来の優勝を飾った。福島あゆみ（ダンサー名・ＡＹＵＭＩ）は「ここまで５人で頑張れた