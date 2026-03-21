お笑いコンビ「さらば青春の光」がＭＣを務める「さらば建前！正直サミット」（ＴＯＫＹＯＭＸ）が２１日放送された。番組では「体育会系のノリはいる？」をテーマにトークを展開。同番組に出演したタレントの吉村明宏の娘で俳優の藍美帆は、父から聞いた芸能界の体育会系のノリについて明かした。吉村は和田アキ子がＭＣを務める人気番組「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に長年にわってレギュー出演していた。和田にか