世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌは２１日、東京・港区のニューピアホールで行われ、男子ソロは２４年パリ五輪代表の大能寛飛（おおの・ひろと、ダンサー名・ＨＩＲＯ１０）が同金メダルのフィル・ウィザード（カナダ）を破り、初優勝。「めちゃくちゃうれしい。めちゃくちゃ疲れた」と充実