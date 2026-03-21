SUPER BEAVER ロックバンドSUPER BEAVERが21日、全国ホール＆アリーナツアー「SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜 ラクダの人生、ゴーゴーゴー 〜」の開催を発表した。渋谷龍太（Vo）、柳沢亮太（Gt）、上杉研太（Ba）、藤原“37才”広明（Dr）による4人組ロックバンド。2005年東京で結成。2009年メジャーデビューを果たすも、わずか2年で契約終了となり、2012年自主レーベルを設立。地道にライヴ活動を