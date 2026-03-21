【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは２０日、全米一律で人工知能（ＡＩ）の利用を規制するために制定を目指す法案の骨子を発表した。トランプ大統領が昨年１２月、規制の統一を目指す大統領令に署名していた。ＡＩによる経済成長や安全保障への活用を進めつつ、子供の被害や著作権などをめぐる社会問題に対処するとしている。骨子は六つの目標で構成される。▽未成年者のＡＩアプリなどの利用に伴う性的被害や自傷行為