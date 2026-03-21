CAT MOVIE▶▶この作品を最初から読むここはじいちゃんとばあちゃんとねこばかりが暮らす島。元教師の大吉じいちゃんは、愛猫タマと気ままな二人暮らし。妻に先立たれたあとも、タマと散歩に出かけたり、島の仲間とおしゃべりをしたり…。季節を感じながら日々を過ごしています。ときどき思い出すのは、昔懐かしい子どもの頃のこと。年を重ねたじいちゃんだからこそ見える景色があります。ゆったりとした島時間のなかで