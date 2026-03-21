出張から始まった夫の不貞行為。妻の妊娠を理由に不倫相手と海外旅行！？▶▶この作品を最初から読む自他ともに認める、仲良し夫婦だったもちこさんと稔さん。夫は月の半分近くも家を空けるほど多忙だったものの、もちこさんは不満を口にせずそんな生活にも幸せを感じていました。しかし、我慢をしていた夫の出張が、実は偽りであったことを知り…。優しくて誠実だと思っていた夫の裏の顔。騙されていたと知った妻はどう