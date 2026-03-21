アルゼンチン代表が今月の国際親善試合で対戦する相手がモーリタニア代表とザンビア代表に決まった。モーリタニア戦は27日、ザンビア戦は31日に行われ、会場はいずれも首都ブエノスアイレスにあるラ・ボンボネーラとなる。当初はコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を控えていたが、中東情勢の影響で中止。これを受け、31日に国内でグアテマラ代表と対決することが決まった。