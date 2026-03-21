ボートレース桐生「ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯」はホーム追い風が強く終日、安定板が装着された最終日21日12Rで優勝戦が行われ、1号艇の長谷川晴哉（26＝群馬）が捲り、差しを完璧に封じる気合のイン速攻で1着。昨年12月の桐生以来、通算3度目の優勝を飾った。6コースから捲り差した中本大樹が、2周2マーク中野希一を冷静にさばいて2着。中野が3着に入った。スタート展示はピット離れで飛び出した4号艇の若林