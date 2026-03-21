日本臓器移植ネットワークは２１日、千葉市立海浜病院に入院していた６歳未満の女児が、改正臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。家族が１７日までに臓器提供に同意し、１９日までに脳死判定された。心臓が１０歳未満の男児に、肺が１０歳未満の女児に、肝臓と小腸が１０歳未満の女児に、腎臓が１０歳代の男性にそれぞれ移植される予定。ネットワークによると、６歳未満からの提供は４９例目になる。