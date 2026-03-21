◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、東前頭１１枚目・獅司（雷）を寄り切って、９勝５敗とした。「しっかり中に入れた」と振り返った。再入幕の今場所は前日の１３日目に、幕内で初めての勝ち越しを決めていた。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）からは「良かったな、おめでとう」と声をかけられたという。「勝ち越しをしても、特別な緊張をすることもな