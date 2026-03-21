21日に生放送されたフジテレビ「ENGEIグランドスラム」（後9・00）で、昨年の「M―1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」が渋滞に巻き込まれたため、トップバッターが入れ替わるハプニングがあった。午後9時からの番組で最初に登場したのはお笑いコンビ「NON STYLE」。ネタを終えた後、番組MCのナインティナイン・岡村隆史が「こんなこと言うても仕方ないんですけど、本来ならNON STYLEがトップバッターじゃなかっ