【ソウル＝藤原聖大】韓国の男性７人組グループ「ＢＴＳ」は２１日、ソウル中心部の光化門広場で復帰公演を開いた。会場には活動再開を待ちわびたファンが世界各国から集まった。周辺には多数の警察官などが動員され、異例の厳戒態勢を敷いた。ＢＴＳは２０２２年に活動休止を発表。メンバーは韓国軍に入隊するなどし、昨年までに兵役を終えた。約４年ぶりの活動再開となった復帰公演では新曲や人気曲を披露し、集まった観客を