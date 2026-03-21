物価高による家計への影響が続いています。節約などでなんとかやりくりしていたとしても、無理のし過ぎは長続きしにくいもの。物価高時代における家計管理はどのようなことを意識すればいいのでしょうか。今回はAll About編集部が全国10〜70代を対象に実施した「物価高で我慢していること」に関するアンケートからユーザーのリアルな生活実態を紹介しながら、家計管理のポイントについて、ファイナンシャルプランナーでAll About