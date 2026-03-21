イラン原子力庁は、中部のナタンズにあるウラン濃縮施設が攻撃を受けたと発表しました。これによる放射能漏れは確認されていないということです。イラン原子力庁は、中部ナタンズのウラン濃縮施設が21日朝に、アメリカとイスラエルによる攻撃を受けたと発表しました。被害の詳しい状況についてわかっていませんが、原子力庁は、「講じられた予防措置により、放射性物質の漏洩には至らなかった」としたうえで、「核拡散禁止条約に違