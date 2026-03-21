ハロー！プロジェクトのメンバーたちが所属するアップフロントグループが20日と21日に、『カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement』を開催。オープニングセレモニーに各グループが集結しました。登場したのは、モーニング娘｡'26やアンジュルム、Juice=Juiceなど、研修生を含むハロプロの人気グループに加え、ハロプロOGの矢口真里さん（43）や保田圭さん（45）など、そうそうたるメンバー。各グル